        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Galatasaray Çağdaş Faktoring - Beretta Famila Schio: 73-70 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Beretta Famila Schio: 73-70 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague'in açılış haftasında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yu son periyottaki etkili oyunuyla 73-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 22:33 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:33
        Galatasaray evinde kazandı!
        Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague (Avrupa Ligi) B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Tomasz Wit Langowski (Polonya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Oblak 13, Sehernaz Çidal, Juhasz 9, Kuier 6, Williams 8, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 6, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 4

        Beretta Famila Schio: Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Zandalasini 10, Shepard 10, Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Andre 2, Badiane 3

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 32-39

        3. Periyot: 53-55

        Beş faulle çıkanlar: 37.23 Verona, 38.04 Zandalasini (Beretta Famila Schio)

