Galatasaray Bursaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen milli arada oynanacak olan Galatasaray Bursaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Bursaspor maçı bugün saat 14:00'de başlayacak ve mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Alpaslan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Assunçao, Aytaç, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan