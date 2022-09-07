Galatasaray'dan bir transfer daha! Sabah geliyor

DHA

Galatasaray İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Milot Rashica transferini de KAP'a bildirdi "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği oyuncunun yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.