Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelirken başkan Mustafa Cengiz, kritik bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı takımda ABD'li oyuncu Aaron Harrison'un Pınar Karşıyaka maçı öncesi ateşlenmesine değinen başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"TESTİ NEGATİF ÇIKTI"

"Israrla Türkiye Basketbol Federasyonuna bildirimde bulunduk. Maçtan kaçmıyoruz. Şu an parkedeyiz ve hepimiz risk altındayız. Hiç önemli değil, sizlere bir şey olmasın ama kendi açımdan feda olsun. Biz gereken girişimlerde bulunduk ve olumsuz yanıt aldık. Oyuncuya test yapıldı. Testi negatif çıktı ama 10 gün daha evinde gözetimde olacak. Bu durum sahadaki oyuncuları çok etkiledi. Bazı oyuncularımız haliyle maça gelmedi. Bir ara 5 Türk oyuncuyla oynadık."