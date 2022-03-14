Camp Nou'da Barcelona'dan avantajı kapan Sarı Kırmızılılar, evinde konuk ettiği Beşiktaş karşısında derbi zaferini elde etmek istiyor. Kara Kartal ise ikinci sıra hedefi için çabalayacak. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden 'Galatasaray Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı izle!' araması yaptı. İşte, Galatasaray Beşiktaş derbisi ile ilgili tüm detaylar...