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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor!

        Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda derbi öncesi eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan çok sayıda isim zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Dev maça saatler kala iki takımın teknik direktörü sahaya sürecekleri kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:20
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        • 2

          Dev derbi öncesi Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise uzun süreli sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş derbide forma giyemeyecek.

        • 3

          GALATASARAY 125-114 ÖNDE

          Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 125-114 üstünlüğü bulunuyor. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 493 golüne, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi.

        • 4

          RAMS PARK'TA 2 BİN 400 BEŞİKTAŞLI OLACAK

          İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasında deplasman yasağının uygulanmayacağını ve 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.

          Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

        • 5

          İşte derbinin muhtemel 11'leri

          GALATASARAY

        • 6

          MUSLERA

        • 7

          BOEY

        • 8

          DAVINSON SANCHEZ

        • 9

          ABDÜLKERİM

        • 10

          ANGELINO

        • 11

          TORREIRA

        • 12

          KEREM DEMİRBAY

        • 13

          TETE

        • 14

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 15

          ZAHA

        • 16

          ICARDI

        • 17

          BEŞİKTAŞ

        • 18

          MERT GÜNOK

        • 19

          ROSIER

        • 20

          NECİP

        • 21

          COLLEY

        • 22

          MASUAKU

        • 23

          AMIR HADZIAHMETOVIC

        • 24

          GEDSON

        • 25

          CHAMBERLAIN

        • 26

          RASHICA

        • 27

          CENK TOSUN

        • 28

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