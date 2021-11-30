Galatasaray Beşiktaş basketbol derbisi için geri sayım başlamış durumda. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesi olan Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Galatasaray Beşiktaş basketbol derbisi Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.