Galatasaray Bayern Münih karşılaşması ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçına sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, şimdiden büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Bayern Münih mücadelesi ile ilgili detaylar...