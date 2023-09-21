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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? GS Bayern maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Grubundaki ilk maçta sahasında ağırladığı Kopenhag'la 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak soruları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:26
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        • 1

          Galatasaray Bayern Münih karşılaşması ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçına sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih karşısında 3 puan arayacak. İşte, şimdiden büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Bayern Münih mücadelesi ile ilgili detaylar...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Icardi.

        • 4

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray (22:00)

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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