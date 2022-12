Kulübün Mecidiyeköy'deki rezidans projesine büyük önem verdiklerini anlatan Özbek, "Bu projeden gelecek gelirle Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasının oluşturduğu yükten kurtulmanın ilk adımını atacağız. Her fırsatta size bilgi vermeye ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın bize ne getirip, ne götürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu faiz sarmalından çıkamazsak kimse kusura bakmasın, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bir gelecek olmaz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden oluşturulacak fonun, Florya ve Kemerburgaz'daki projelerimize bir motor olacağını belirtmek istiyorum. Bu projelerin hızlandırmasını da sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

''SPOR SALONU, GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZ PROJELERİNDEN BİRİ''

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün spor salonuna olan ihtiyacına değinerek, şunları kaydetti:

"Spor salonu projesi, Galatasaray'ın olmazsa olmazı projelerinden biri. Göçebe gibi, erkek basketbolu bir gün bir yerde oynuyoruz, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyoruz. Judomuz bambaşka bir yerde. Korkunç bir dağılmışlık var. Yüzme başka bir yerde, sutopu başka bir yerde. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray Kulübü yönetimi ve üyeleri bu sorunu çözmek zorundadır. Biz yönetim kurulu olarak bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Bu projeler kısa vadeli projeler değil. Biz temelini atacağız, bizden sonraki yönetimler de bu projeleri devam ettirecekler. Galatasaray'ı miras olarak bırakmak istiyorsak öyle bir Galatasaray'ı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman bulduğumuzla, azla yetinmiyoruz. Daha iyisini yapmak boynumuzun borcu."

Seçildikleri günden bu yana Galatasaray'ı mali açından güçlü, sürdürülebilir bir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek istediklerini aktaran Özbek, "Bunu sadece yönetim kurulu başaramaz. Yönetim kurulu elinden gelen her şeyi yapsa da destek vermezseniz bu işin içinden çıkamayız. Galatasaray'ı daha yükseklere taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz aynı. Camiada bu söylediklerimden farklı düşünen bir kimsenin olacağını sanmıyorum. O zaman amacımız aynıysa beraber hareket etmemizin dışında ne düşünülebilir. Tüm üyelerimize, Galatasaraylılara sesleniyorum; artık kutuplaşmayı, kısır çekişmeleri, küskünlükleri değil, Galatasarayımızın geleceğini ve kulübümüzü daha yukarıya taşımak için ne katkılar vereceğimizi konuşmalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasarayımızın her zaman olduğu gibi bu konuda da spor camiasına örnek olacağına yürekten inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.