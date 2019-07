Geleneksel olarak Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının göndere çekildiği Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda bu sene de Galatasaray'ın bayrağı yer aldı. Etkinlik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile çok sayıda sarı kırmızılı taraftarların katılımı ile gerçekleşti. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, onurlu, gururlu olduğunu ve Galatasaray'ın Türk sporuna yakışan şekilde başarılarına devam edeceğini belirtti.

MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Büyükçekmece Belediyesi'nin ve başkanının bu etkinliğin süre gelmesini sağladığını, Hasan Akgün'ün Türk sporuna önemli katkılar yaptığını söyleyerek, "Bizim tüm çabalarımız, uğraşlarımız taraftarımızı mutlu etmek için. Büyükçekmece'nin bizim için büyük bir değeri var. Geçen senede geleneksel olarak bayrağımızı burada göndere çekmiştik. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün, şampiyon olan her takım için bunu yıllardır yapıyor. Biz bunun tabii ki sürmesini isteriz. Diğer rakiplerimiz ile birlikte dürüst, haklı ve adil bir şekilde kazanılmış şampiyonlukların sürmesini isteriz. Galatasaray bir dünya markası ve Türk halkına yakışır şekilde Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek, başarıların devamını diliyorum" diye konuştu.

"HER AN HERKES GELEBİLİR, HER AN HERKES GİDEBİLİR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer çalışmaları hakkında gelen soruya ise "Galatasaray sürekli olarak transfer yapar, aksiyon sürekli devam eder ve hiç bitmez. Galatasaray her zaman dünya yıldızları ile beraber olur. Ayrıca altyapıdan dünya yıldızları çıkarır ve bu devinim sürekli olarak devam eder. Her an herkes gelebilir, her an herkes gidebilir, her şeyin hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

HASAN AKGÜN: GALATASARAY, TÜRK SPORUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE GÜZEL SONUÇLARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEKTİR

Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'na şampiyon olan takımın geleneksel hale gelmesinde katkıları bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de son derece onurlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Son derece onurlu ve gururluyuz. İki kupada bizim makamımızda. Şampiyonluk ve Ziraat Türkiye kupası. İnşallah Avrupa'da da çok şeyler yapacağız. Türk futbolunun biraz tökezlediği bir dönemde Galatasaray gibi takımların Türkiye'nin hem sporunda hem de sosyal hayatında olan bu güzide kulüplerimizin Türk sporunun geleceği adına Türk bayrağını Avrupa'da çok daha yukarı çıkarmamalılar. Ülkeler sporla, sanatla ve kültürle kendilerinin tanıtılırlar. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonluğu'nun o günlerde nasıl bir atmosfer yarattığını gördüm. Galatasaray'ın Türk sporuna kattığı bu güzel anılar devam edecektir diye düşünüyorum. İnanıyorum ki Galatasaray, Türk sporuna yakışır şekilde güzel sonuçlara imza atmaya devam edecektir. Yeni sezonda tüm takımlara başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

"SİZ BÖYLE YAPTIKÇA FALCAO'NUN FİYATI YÜKSELİYOR"

Öte yandan etkinlikte bulunan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Falcao lehine tezahüratlar yaptı. Cengiz ise bu tezahüratlara karşılık, "Siz böyle bağırdıkça Falcao'nun fiyatı yükseliyor" diye esprili bir şekilde yanıt verdi.