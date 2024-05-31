Beşiktaş, Razvan Lucescu'dan haber bekliyor
Teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta PAOK'un hocası Razvan Lucescu listenin ilk sırasına yerleşti. Tatil için Bükreş'te bulunan Rumen hoca ile görüşen Beşiktaş yönetimi, 2 milyon Euro olan serbest kalma bedelini de ödemeye hazır. PAOK da teknik direktörünü takımda tutmak için yoğun bir mesai harcarken Lucescu'nun kısa süre içinde kararını iletmesi bekleniyor
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Razvan Lucescu oldu. Yunanistan Ligi'nde PAOK'u bu sezon şampiyonluğa ulaştıran Rumen hoca için siyah-beyazlılar girişimlere başladı.
BÜKREŞ'TE TEMAS
Siyah-beyazlılar, tatil için Bükreş'te bulunan Razvan Lucescu ile kadro planlaması ve bütçe konusunda görüşmelerde bulunurken serbest kalması için ödenmesi gereken miktarın 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar bu rakamı ödemeye hazır.
PAOK'TAN DA "KAL" MESAİSİ
Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Razvan Lucescu'nun önündeki en büyük engel ise yeni şampiyon yaptığı kulübü PAOK... Serbest kalma bedeline karşın Yunan ekibinin de ayrılığa engel olmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.
YANIT BEKLENİYOR
Razvan Lucescu, Beşiktaş'ın teklifine dair ülke basınında da yaptığı açıklamalarda detay vermekten kaçındı. 55 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a yanıtını bugün ya da yarın iletmesi bekleniyor.
RAZVAN LUCESCU'NUN KARİYERİ
Yunanistan Ligi'nde PAOK'la şampiyonluğa ulaşan 55 yaşındaki teknik adam, bu sezon 58 maçta 39 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Kariyerinde 2 kez Yunanistan şampiyonluğu, 2 kez Yunanistan Kupası, 1 kez Suudi Arabistan şampiyonluğu, 1 kez Suudi Arabistan kupası, 1 kez Romanya 2. Lig, 1 kez Asya Şampiyonlar Ligi ve 2 kez de Romanya Kupası kazanma başarısı gösterdi.