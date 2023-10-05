"BİZİM İŞİMİZ YEŞİL SAHADA ÇARPIŞMAK"

Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak. Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları, TFF'ye de sormanız lazım. Ali Koç ile sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşüyoruz. Oradaki ifadelerle, dünkü yayındaki ifadeleri arasında çelişki var! Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Başkanı olarak kucaklayıcı olmalı. Futbolda sözlerine alıştık. Daha ikinci maçtan sonra benzer ifadeler kullanıldı. Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama o günkü durumda o açıklamalara gereksinim vardı. Sayın başkan, hakemler, VAR'ı, TFF'yi ön plana alıp baskı uygulama çabasında. Artık bu terk edilmeli. Cumhuriyetin 100. yılında barış olmalı.