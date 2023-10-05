Dursun Özbek'ten flaş sözler! Fenerbahçe'den jet cevap
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap veren Özbek, Bankalar Birliği ile imzalanan borç yapılandırma anlaşması ve Tete transferi için Shakhtar'ın açtığı dava hakkında da konuştu. Fenerbahçe Kulübü ise Dursun Özbek'in Ali Koç'la ilgili sözlerine, sosyal medyadan paylaştığı "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. "Her zamanki gibi…" ifadeleriyle yanıt verdi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, erkek basketbol takımı için EKMAS Group ile imzalanan isim ve forma sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.
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Bankalar Bilriği ile imzalanan borç yapılandırma anlaşmasından çıkmak istediklerini belirten Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün gece bir tv programında yaptığı açıklamalara da cevap verdi. Özbek ayrıca, Tete transferi için Shakhtar'ın açtığı dava hakkında da konuştu. Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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"HACİVAT İLE KARAGÖZ'Ü HATIRLATTI"
Rakibimizin başkanının (Ali Koç) açıklamaları... Enteresan bir TV programı. Divan Başkanı moderatör, sayın başkan da cevaplayan kişi... Sayın başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Karagöz ile Hacivat böyle bir şeydi.
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"TFF'Yİ SÜREKLİ BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR"
Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! Hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zamanda kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil.
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"BİZİM İŞİMİZ YEŞİL SAHADA ÇARPIŞMAK"
Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak. Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları, TFF'ye de sormanız lazım. Ali Koç ile sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşüyoruz. Oradaki ifadelerle, dünkü yayındaki ifadeleri arasında çelişki var! Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Başkanı olarak kucaklayıcı olmalı. Futbolda sözlerine alıştık. Daha ikinci maçtan sonra benzer ifadeler kullanıldı. Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama o günkü durumda o açıklamalara gereksinim vardı. Sayın başkan, hakemler, VAR'ı, TFF'yi ön plana alıp baskı uygulama çabasında. Artık bu terk edilmeli. Cumhuriyetin 100. yılında barış olmalı.
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"YAPILANDIRMA ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Dört büyük başkanı olarak Maliye Bakanı'nı ziyarete gittik geçen hafta. Mali anlamdaki konular tartışıldı. Kulüplerin gerekli, gereksiz harcama içerisinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak buna cevap vermek durumundayız. Biz iyi transferler yaparak, büyüyerek Avrupa'daki rakiplerle mücadele edebiliriz. Sayın Bakan ile bunu konuştuk. Yapılandırma anlaşmasının esnetilmesini de gündeme getirdik ve Bakan ile konuştuk. Galatasaray bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyor. Projelerimizi Bakan'a anlattım. Bundan çıkmak isteyen tek kulüp Galatasaray. Bu hedefe emin adımlarla gidiyoruz ve çok kısa sürede çıkacağız.
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"TETE TRANSFERİ LEGAL"
Shakhtar Donetsk'in başvurusu... Tete transferinde hukuksal olarak önemli kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden takımın bir tavrı olur. Tete transferi legal! Zaten öyle olmasa, TFF oynamasına izin vermez.
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"MANCHESTER'DA HİÇ YAKIŞMAYAN OLAYLAR OLDU"
Manchester United'dan havalimanında olanlarla ilgili kimse aramadı. Rahatsızlığım nedeniyle uçak tutmuş olmama rağmen gidemedim. Hiç yakışmayan olaylar oldu.
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ERDEN TİMUR: BU, TÜRKİYE'YE KARŞI BİR TAVIR
Öte yandan basın toplantısında yer alan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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Sistematik bir durum uygulandı. Vize sürecinde, İngiltere'ye girişte! Çıkarken, iş zıvanadan çıktı. Konu gösterilen davranış! Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce davranışlar oldu. Bu Türkiye'ye karşı bir tavır. Ve bu kabul edilemez. Kimsenin öyle bir haddi yok!
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Orada gereken tepkiyi gösterdik. Herkes geçtikten sonra 1 saat bize o tavırları yapanları hizaya getirmek için çalıştık. Devletimize bu durumu bildirdik, hukuki hakların kullanılmasına kadar devam etmemiz gerekiyor. Bir daha yapamasınlar! Gereken yapılacak! Futbol sadece futbol değildir. Ülkenize gösterilen tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan önemli.
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FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP!
Dursun Özbek'in Ali Koç hakkındaki sözlerine Fenerbahçe'den jet cevap geldi. Sarı-lacivertlilerin X hesabından yapılan paylaşımda, "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. “Her zamanki gibi…” ifadelerine yer verildi.
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