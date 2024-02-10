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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Güncel Galatasaray gelişmeleri (GS spor haberleri) son dakika

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:31
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

        • 2

          Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

           

        • 3

          Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

        • 4

          GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

          Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.

           

        • 5

          Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        • 6

          DERRICK KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKABİLİR

          Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn bu karşılaşmada forma giyebilir. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan ve dün yapılan son antrenmana çıkan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.

        • 7

          LİGDEKİ SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 5 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

        • 8

          SAHASINDA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.

        • 9

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 10

          EVİNDE BU SEZON 12'DE 12 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 11

          Galatasaray'ın başında evindeki son 15 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak.

        • 12

          LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 50 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

          Yaptığı maçların 12'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        • 13

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 14

          KAAN

        • 15

          DAVINSON

        • 16

          NELSSON

        • 17

          BARIŞ ALPER

        • 18

          TORREIRA

        • 19

          KEREM DEMİRBAY

        • 20

          ZAHA

        • 21

          MERTENS

        • 22

          KEREM

        • 23

          ICARDI

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