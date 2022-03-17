Haydi Cimbom! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı bu akşam sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada rakibiyle Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan ve avantajı ele geçiren sarı kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda kendi seyircisi önünde turu almak istiyor. Galatasaray Barselona maçı muhtemel 11'ler belli olurken mücadelenin canlı yayın kanalı da açıklandı.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Barcelona maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. GS Barça maçı İtalyan hakem Daniele Orsato tarafından yönetilecek. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi kangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi ekranlara gelecek?

İşte, Galatasaray Barcelona maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve mücadeleye ilişkin son bilgiler;