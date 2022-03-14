Galatasaray Barcelona maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen Galatasaray Barcelona maçı için şimdiden geri sayım başlamış durumda. Peki, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Barcelona maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...



GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 20:45.



GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu 2. ayak maçında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresi üzerinden satışa sunulacaktır.

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü saat 11.00'de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.