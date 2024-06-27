Galatasaray, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak

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Galatasaray, yeni sezon hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek ve burada 5 kez hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların, Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek. Kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. Sarı-kırmızılılar, bu tarih aralığında 3 hazırlık maçı oynayacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu aralıkta ise Galatasaray, 2 hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı ve diğer detaylar daha sonra açıklanacak.