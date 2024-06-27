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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak

        Yeni sezon hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya'da gerçekleştirecek Galatasaray, burada 5 hazırlık maçı oynayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:45
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        Galatasaray'ın kamp programı açıklandı!
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        Galatasaray, yeni sezon hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek ve burada 5 kez hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların, Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

        Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek. Kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. Sarı-kırmızılılar, bu tarih aralığında 3 hazırlık maçı oynayacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu aralıkta ise Galatasaray, 2 hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.

        Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı ve diğer detaylar daha sonra açıklanacak.

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