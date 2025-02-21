Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Avrupa’da buruk kaldı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Avrupa’da buruk kaldı!

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde iki şampiyonluğun üzerine namağlup ilerlerken Avrupa'da aynı performansı sergileyemedi. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ne veda eden Cimbom'un galibiyet yüzdesi 25'te kaldı

        Giriş: 21.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da buruk kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri lokal başarıyı Avrupa’ya taşıyamadı.

        Bu sezon ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar iyi başladığı Avrupa Ligi’ne final hedeflerken erken veda etti.

        Evinde Dinamo Kiev ile 3-1’den 3-3 berabere kalarak il sekiz şansını zora sokan; devamında Ajax karşısında ilk mağlubiyetini alan Cimbom AZ’ye evinde de diş geçiremedi.

        Hollanda’da 4-1 biten mücadelenin rövanşına da tutuk başlayan Cimbom 1-0 geri düştü; 2-2’lik maç sonucuyla Avrupa defterini kapattı.

        Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç AZ karşısında farkı önledi.

        REKLAM

        Hollanda ekibi birçoğu net pozisyon olan 11 isabetli şutun sadece ikisine engel olamadı; kurtarışlarıyla alkış aldı.

        Galatasaray’ın savunma problemleri AZ karşısında da devam ederken Avrupa’daki galibiyet yüzdesi de dikkat çekti.

        Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Avrupa Ligi’nde toplam 12 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, yalnızca 3 galibiyet alabildi.

        Okan Buruk’un öğrencileri 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle Avrupa arenasında istikrarsız bir grafik çizdi.

        12 mücadelede rakip filelere 24 gol gönderen Galatasaray kalesinde 26 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Habertürk Anasayfa