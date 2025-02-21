Galatasaray Avrupa’da buruk kaldı!

Süper Lig’de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri lokal başarıyı Avrupa’ya taşıyamadı.

Bu sezon ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar iyi başladığı Avrupa Ligi’ne final hedeflerken erken veda etti.

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Evinde Dinamo Kiev ile 3-1’den 3-3 berabere kalarak il sekiz şansını zora sokan; devamında Ajax karşısında ilk mağlubiyetini alan Cimbom AZ’ye evinde de diş geçiremedi.

Hollanda’da 4-1 biten mücadelenin rövanşına da tutuk başlayan Cimbom 1-0 geri düştü; 2-2’lik maç sonucuyla Avrupa defterini kapattı. Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç AZ karşısında farkı önledi. REKLAM Hollanda ekibi birçoğu net pozisyon olan 11 isabetli şutun sadece ikisine engel olamadı; kurtarışlarıyla alkış aldı.

Galatasaray’ın savunma problemleri AZ karşısında da devam ederken Avrupa’daki galibiyet yüzdesi de dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Avrupa Ligi’nde toplam 12 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, yalnızca 3 galibiyet alabildi.

Okan Buruk’un öğrencileri 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle Avrupa arenasında istikrarsız bir grafik çizdi. 12 mücadelede rakip filelere 24 gol gönderen Galatasaray kalesinde 26 gol gördü.