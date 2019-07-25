Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Almanya ekibi Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - AUGSBURG

SAAT: 20:00

YAYIN: Spor SMART Kanal 82

STAT: Tivoli-Neu Stadı

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Jimmy, Yunus, Adem, Babel, Erencan

AUGSBURG: Luthe, Suchy, Niederlechner, Gregoritsch, Vargas, Iago, Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder, Russo

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı ayağı için Avusturya'ya gelmişti.

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, pazar günü Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak.

İLK MAÇ RB LEIPZIG İLEYDİ

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetmişti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıkmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı dahil oldu. Galatasaray'da sadece Babel, Ahmet Çalık ve kaleci İsmail Çipe 90 dakika sahada kalmıştı.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada yeni transferi Babel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen, 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçmişti.

Galatasaray, maçın 89. dakikasında Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

BABEL'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ!

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta 2 gol atmıştı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Leipzig karşısında golleriyle ön plana çıkmıştı.

17 YAŞINDA GOLCÜ

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Erencan Yardımcı ilk kez A takım formasını giymişti.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, müsabakanın ikinci yarısında oyuna girmiş ve Babel'in attığı ikinci golün hazırlayıcısı olmuştu.

KAMPTA KİMLER VAR?

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma Avusturya'da katıldı.