Galatasaray, Arda Ünyay için Ankaragücü'yle anlaştı!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay için kulübüyle anlaşma sağladı.
Galatasaray transferde hız kesmiyor... Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay'ı da kadrosuna kattı.
2007 doğumlu stoper için G.Saray'ın kasasından 500 bin Euro çıkacağı öğrenilirken, oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.