Arda Turan, Galatasaray'a döndü... Uzun süredir gündemde olan Arda Turan - Galatasaray görüşmesi mutlu sonla bitti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda boş sözleşmeye imza atarak sarı-kırmızılı formaya kavuştu. 33 yaşındaki futbolcu maç başı 200 bin TL ücret alacak.

Milli futbolcunun şu sıralarda yöneticilerle birlikte başkan Mustafa Cengiz'in evine gittiği öğrenildi.

Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi de geçen günlerde son bulmuştu.

İspanya'da yayın yapan AS, 12 Temmuz'da Arda ile Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığını haberleştirmişti. Haberde Arda'nın maç başına 200 bin TL, şampiyonluk durumunda ise 500 bin Euro bonus alacağı belirtilmişti.