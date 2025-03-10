Süper Lig'in 28. hafta başlangıç maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda namağlüp zirvede yer alan sarı kırmızılılar, Antalyaspor engelini aşarak puanını 71'e yükseltmek istiyor. Öte yandan konuk ekip zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...