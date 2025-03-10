Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!

Hakkari'de edinilen bilgiye göre geçen yıl eylül ayında Beşpınar Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi yapıldı.

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Seçimde Bülent D. oy çokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti. İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı.

MUHTARLIK SEÇİMİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Tarafların aile yakınları İstanbul Kağıthane’de, bir caddede karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E.’ye (25) ateş açtı.

SİLAHLA HUSUMETLİLERİNİ KOVALADI Ortalığın bir anda karıştığı olayda silahtan çıkan kurşunlar, Sedat A.’nın (32) o sırada içeride olduğu kuyumcuya isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan Mevlana D. karşı tarafı bir süre silahla kovaladı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. REKLAM

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen saldırgan Mevlana D., polis tarafından yakalandı.

20 SUÇ KAYDI VARDI TUTUKLANDI Gözaltına alınan saldırganın poliste çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mevlana D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.