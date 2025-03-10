Takip edip ateş açtılar! Yan bakma cinayetinde 20 yaşındaki genç öldürüldü!

Korkunç olay 20 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Berke Yüce arkadaşlarıyla otomobil ile gezmeye çıktığı sırada ekmek almak için bir fırının önünde durdu.

YAN BAKMA TARTIŞMASI

İddialara göre araçta bulunan B.K. ekmek almak için araçtan indi. Ekmeği aldıktan sonra çıkan B.K., fırın önünde duran bir grup ile yan bakma yüzünden tartışma yaşadı. Bu tartışma sırasında şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silahla doldur boşalt yaptı.

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TAKİP EDİP ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından Berke Yüce ve arkadaşları araçla olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler de başka bir araçla Berke Yüce ve arkadaşlarını takip etti. Bir süre sonra saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı. Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKİP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Cinayet büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda şüphelilerin Berke Yüce’nin kullandığı aracı takip ettikleri ana ait görüntülere ulaştı. Yapılan çalışmalarda, silahı kullanan kişinin 6 suçtan kaydı olan 20 yaşındaki Bora B. olduğu saptandı. Çalışmaların devamında şüpheli Bora B.’ye yardım yataklık yapan ve kaçmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 kişiden T.M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaya devam eden Cinayet büro Amirliği ekipleri silahı kullanan Bora B.’yi de olayda kullandığı silahla Pendik’te yakaladı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.