STAT: Nef Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

YEDEKLER: Fatih, Yedlin, Alpaslan, Assunção, Ömer, Moruţan, Kaan, Atalay, Barış, Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. 6 maçlık cezası bitecek olan Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.