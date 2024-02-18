RAKİPLERİN SON DURUMU

Galatasaray güncel olarak lig sıralamasında 66 puanla ikinci olarak yer alıyor. Ankaragücü ise 11. sırada 29 puana sahip. Galatasaray ve Ankaragücü şimdiye kadar lig tarihinde 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızıların bu rekabette 25, Ankragücü'nün ise 15 galibiyeti bulunuyor.