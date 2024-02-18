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        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Ankragücü maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Ankragücü maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray-Ankaragücü karşılaşması oynanacak. 66 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray zirveye bir puan uzakta. Günün erken saatlerinde başlayan maç heyecanının ardından taraftarlar Galatasaray-Ankragücü maçı canlı olarak nerede yayınlanacak diye merak ediyor. İşte Galatasaray-Ankragücü karşılaşmasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:25
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sıra dikkat çeken bir karşılaşmaya geldi. MKE Ankaragücü bu akşam kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İkilinin karşılaşması taraftarlarda büyük heyecan yaratırken maçı canlı olarak ekranları başından izlemek isteyenler şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Peki, Galatasaray-Ankragücü maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

          Sarı kırmızılar ligin 26. haftasında oynanacak maçta Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 18 Şubat Pazar akşamı oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek. Yardımcı hakemler ise Serkan Ok ve Samet Çiçek olacak.

          Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          RAKİPLERİN SON DURUMU

          Galatasaray güncel olarak lig sıralamasında 66 puanla ikinci olarak yer alıyor. Ankaragücü ise 11. sırada 29 puana sahip. Galatasaray ve Ankaragücü şimdiye kadar lig tarihinde 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızıların bu rekabette 25, Ankragücü'nün ise 15 galibiyeti bulunuyor.

        • 4

          GALATASARAY'IN OLASI 11'İ BELLİ OLDU!

          Teknik direktör Okan Buruk'un bugün oynanacak karşılaşmada ilk 11 olarak Icardi, Muslera, Barış Alper,Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Mertens, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay ve Zaha'yı tercih etmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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