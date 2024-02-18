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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor

        MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasınıda lider tamamladı. Ligde yenilmezliğini 14 maça yükselten sarı-kırmızılılar rotasyona rağmen hata yapmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:29 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:29
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

        • 2

          Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.

        • 3

          Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

        • 4

          ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

          Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

        • 5

          Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

        • 6

          LİGDE YENİLMEZLİĞİ 14 MAÇA YÜKSELDİ

          Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

        • 7

          Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 8

          KALESİNİ YİNE GOLÜNÜ KAPATTI

          Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.

        • 9

          Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

        • 10

          Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

        • 11

          KEREM DEMİRBAY LİGDE DE GOLÜNÜ ATTI

          Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.

        • 12

          Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

        • 13

          Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

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