Galatasaray, Alpaslan Dikmen'i andı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Hayatını sarı kırmızı renklere adayan, Galatasaray değerlerini tribünlerimizde ödünsüz yaşayan ve yaşatan, ultrAslan'ın kurucularından, eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'i aramızdan ayrılışının 13. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."