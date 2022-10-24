SACHA BOEY'İN KIRMIZI KARTI

SORU: "Sacha Boey'in kırmızı kartı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Hakem topun nerede olduğunu süzemedi, yanılıp kırmızı verdi. Sacha Boey belli belirsiz iki hamle yaptı ve Candeias'ı bozdu. Muslera'nın da yetişe şansı var. VAR müdahil olmalı mı, olmamalı mı? Hakem yanılabilir, net ifade ediyorum. Burada VA devreye girmeli ve durumu kurtarmalıydı.

Lale Orta: Bariz gol şansı yok, kırmızı kart yanlış.

Deniz Çoban: Muslera topu kontrol edebilir, kırmızı yanlış.