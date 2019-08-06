06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, yarın başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.
Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
> Galatasaray 9'uncu, Akhisarspor ikinci kez oynayacak
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.
Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.
Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.
> İkinci kez karşılaşacaklar
Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçen yıl Konya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde de takımlar skoru değiştirmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.
> En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
> İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
> Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2),Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
> TFF Süper Kupa maçları
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Atiker Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
> Ankara ikinci kez ev sahipliği yapacak
Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.
> Cumhurbaşkanlığı Kupası
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1965-1966
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1966-1967
|Beşiktaş-Altay
|1-0
|1967-1968
|Fenerbahçe
|Otomatikman kazandı
|1968-1969
|Galatasaray-Göztepe
|2-0
|1969-1970
|Göztepe-Fenerbahçe
|3-1
|1970-1971
|Eskişehirspor-Galatasaray
|3-2
|1971-1972
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1973-1974
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|1974-1975
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|1975-1976
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|1976-1977
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 (Penaltılarla 3-1)
|1977-1978
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-0
|1978-1979
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-1
|1979-1980
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1980-1981
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|1-0
|1981-1982
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1982-1983
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|1983-1984
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (Penaltılarla 4-2)
|1985-1986
|Beşiktaş-Bursaspor
|2-1
|1986-1987
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|1987-1988
|Galatasaray-Sakaryaspor
|2-0
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|1989-1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-2
|1990-1991
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|1991-1992
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|1992-1993
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1993-1994
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|1994-1995
|Trabzonspor-Beşiktaş
|2-0
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|1996-1997
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-1 (Uzatmada)
|1997-1998
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1 (Uzatmada)
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