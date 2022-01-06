Galatasaray'da ilk kez Habertürk Spor'un detayları ile aktardığı "Fatih Terim krizi"nde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2 gün önceki haberimizde yöneticilerden Işıtan Gün'ün şu an Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapan bir ismi getirmek istediğini Türkiye bu satırlardan okurken flaş bir açıklama geldi.
Youtube'da "Spor Gecesi" isimli bir yayına katılan Işıtan Gün, konuyla ilgili "Pep Guardiola'nın yardımcısıyla Başkan Burak Elmas'ın talimatı doğrultusunda görüştük. Guardiola'nın yardımcısını, Fatih Terim'in yardımcısı yapmak için görüştüm. Bu görüşmelerin amacı Fatih hocanın ve Florya'daki mevcut teknik ekibin kadrosunu güçlendirme adına bir hamleydi. Başkanımız bu konu hakkında Fatih hocaya bilgi vereceğini söyledi. Sayın Başkanımız da Guardiola ile bizzat görüştü. ifadelerini kullandı.
O İSİM BORRELL
Guardiola'nın teknik heyetinden düşünülen isim ise Rodolfo Borrell... 31 Ocak 1971 doğumlu Rodolfo Borrell, Manchester City'de Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Lionel Messi'nin Barça'daki ilk teknik direktörü olan Borrell, ayrıca Cesc Fabregas ve Andres Iniesta'nın kariyer gelişimine yardımcı oldu. 2009 yılında Rafa Benitez ile İngiltere'ye adım atan 50 yaşındaki teknik adam, Liverpool'da rezerv takım teknik direktörlüğü yaptı. İspanyol çalıştırıcı, Raheem Sterling, Jon Flanagan ve Jordan Ibe gibi oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynadı ve 2014'te kulüpten ayrıldı.
1 MİLYON EURO ALIYOR!
Işıtan Gün'ün Terim'in yardımcısı olarak düşündüklerini söylediği Borrel'in City'den kazandığı ücret ise 1 milyon Euro civarında. Son dönemde maaş ödemeleri noktasında sıkıntı yaşadığı bilinen sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, mali zorluk nedeniyle oyuncu satışı olmadan transfer yapmalarının mümkün görünmediğini de teknik direktör Fatih Terim'e iletmişti. Galatasaray'a "yardımcı hoca" olarak istenen İspanyol hoca için böyle bir yükün altına girilecek ise kafalarda soru işareti yarattı.
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