Ligin ilk devresini lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirerek kapatan ve gözünü santrfor transferine çeviren Galatasaray'da savunma bölgesinde de hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya transfer eden, Maicon için de 3 milyon Euro'luk kiralık transfer konusunda anlaşma sağlayan Al-Hilal yeniden düğmeye bastı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Brezilyalı savunmacının tek talibi Al-Hilal değil! Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'ın da Maicon'a talip olduğu öğrenildi.

İki kulüp de Maicon için teklifler hazırlarken Brezilyalı savunmacının tercihini daha yüksek ücret veren kulüpten yana kullanacağı bildirildi.

Geçen sezon başında Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’dan Galatasaray’a 7.5 milyon Euro'ya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol atmıştı. Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.