Galatasaray'a gençlik aşısı!

Kış transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray akademi bünyesinde de imzalar attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp çoğu Altınordu’dan olmak üzere toplamda 16 futbolcuyu renklerine bağladı.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan kulüp altyapısında yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldı. Bu kararın ardından birçok kulüp devreye girerken Galatasaray ikisi profesyonel olmak üzere 15 futbolcuyu renklerine bağladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, altyapıdan yetişen Yunus Akgün, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Galatasaray altyapı profesyonellerinin çabalarıyla oyuncular ve aileleri Galatasaray’a transfer için ikna edildi.

REKLAM Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşüldü ve oyuncular sonraki satıştan pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu. 2010 ve 2011 doğumlu oyuncular dışında profesyonel yapılan iki isim öne çıktı. Sol bek bölgesinde görev yapan 12 Ocak 2008 doğumlu Eren Kaya ve 4 Temmuz 2009 doğumlu kaleci Cem Efe Eroğlu için girilen transfer yarışının kazananı sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Avrupa’dan da teklifler alan iki genç yetenek bundan sonra sarı-kırmızılı formayı terletecek. Cimbom ayrıca Gebze Yenikentspor’da top koşturan 2013 doğumlu Emir Aydın’ı da transfer etti.