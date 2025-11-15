Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi

        SportsBoom'a göre; Atalanta forması giyen Lookman, gün geçtikçe takımla bağlarını koparıyor. Transfer için Galatasaray'ın favori kulüp olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:23
        • 1

          Transferde Galatasaray ile adı anılan Ademola Lookman için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          SportsBoom'da yer alan habere göre; Atalanta forması giyen Lookman, gün geçtikçe takımla bağlarını koparıyor. Haberde, Tottenham ile Galatasaray'ın ilgilendiği Nijeryalı futbolcu için ocakta ayrılık ihtimalinin olduğu yazıldı.

        • 3

          Öte yandan transfer için Galatasaray'ın favori kulüp olduğu belirtildi.

        • 4

          SÖZLEŞME KRİZİ

          Henüz takımıyla sözleşme yenilemeyen 28 yaşındaki futbolcunun Atalanta'nın bonservis kazanmayı hedeflediği aktarıldı.

        • 5

          Bu sezon takımıyla 10 maça çıkan Lookman, bu müsabakalarda 1 gol attı.

        Habertürk Anasayfa