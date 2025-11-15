Galatasaray'a Ademola Lookman müjdesi
SportsBoom'a göre; Atalanta forması giyen Lookman, gün geçtikçe takımla bağlarını koparıyor. Transfer için Galatasaray'ın favori kulüp olduğu belirtildi
- 1
Transferde Galatasaray ile adı anılan Ademola Lookman için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 2
SportsBoom'da yer alan habere göre; Atalanta forması giyen Lookman, gün geçtikçe takımla bağlarını koparıyor. Haberde, Tottenham ile Galatasaray'ın ilgilendiği Nijeryalı futbolcu için ocakta ayrılık ihtimalinin olduğu yazıldı.
- 3
Öte yandan transfer için Galatasaray'ın favori kulüp olduğu belirtildi.
-
- 4
SÖZLEŞME KRİZİ
Henüz takımıyla sözleşme yenilemeyen 28 yaşındaki futbolcunun Atalanta'nın bonservis kazanmayı hedeflediği aktarıldı.
- 5
Bu sezon takımıyla 10 maça çıkan Lookman, bu müsabakalarda 1 gol attı.