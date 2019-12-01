01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray: 83 - Beşiktaş TRC İnşaat: 67
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu
Galatasaray: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, Meltem Yıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2
Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız
1. Periyot: 26-18
Devre: 45-31
3. Periyot: 65-47
Maça iyi başlayan ve savunmada ribauntları toplayan Galatasaray, hücumda ise farklı oyuncularla bulduğu basketlerle 3. dakikada 8-0'lık üstünlük kurdu. Başantrenör Cihat Barış Akgün'ün aldığı moladan iyi dönen Beşiktaş, Bogicevic'in elinden gelen 8-0'lık seriyle 4. dakikada 8-8 beraberliği sağladı. Kalan bölümü daha iyi değerlendiren sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle farkı ilk kez çift haneye çıkardı: 31-21. Hartley ve Alperi Onar ile hızlı hücumlarda etkili olan Galatasaray, 15. dakikayı 14 sayı (37-23) fakla üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın devre arasına Galatasaray 45-31 önde girdi.
İkinci yarının başında Tilbe Şenyürek, Macaulay, Işıl Alben ve Hartley ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 18 sayıya (54-36) çıkardı. Aynı oyuncularla skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada 24 sayılık fark (65-41) yakaladı. Beşiktaş TRC İnşaat, Elif Emirtekin ve Elif Bayram'ın sayılarıyla farkı 20 sayının altına indirse de periyot 65-47 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Son çeyreğin başında Melisa Korkmaz ve Melek Uzunoğlu ile 5-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, 32. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 65-52. Rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray, 38. dakikada Tilbe'nin pota altında bulduğu basketle farkı 20 sayıya (78-58) çıkardı. Karşılıklı basketlerle geçen son bölümde hata yapmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 83-67 kazandı.
Bu sonuçla birer maçı eksik iki takımdan Galatasaray 6'da 6 yaparken, Beşiktaş TRC İnşaat 5. kez mağlup oldu.
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