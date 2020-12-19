Mücadelenin başında pota altından bulduğu basketlerle etkili olan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 14-6 önde geçti. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan skor üreterek karşılık veren Galatasaray, birinci periyodun bitimine 12 saniye kala eşitliği yakaladı: 21-21. İzmir temsilcisi, Henry'nin son saniyedeki dış atış isabetiyle ilk çeyreği 24-21 üstün kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray, Hunter'ın peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle 13. dakikada 29-26 öne geçti. Toparlanarak hızlı hücumlarla etkili olan konuk ekip, 18. dakikayı 40-37 üstün bitirdi. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 46-39 önde girdi.
Pınar Karşıyaka, ikinci yarıya da tempolu başladı. Hücum ribauntlarının ardından basketler bulan İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında 27. dakikayı 14 sayılık farkla 60-46 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, çeyreğin son bölümünde skor üretmekte sorun yaşadı. Pota altını iyi savunan ve hızlı hücumlardan sayılar bulmaya devam eden konuk ekip, final periyoduna 67-50 üstün gitti.
Son çeyreğe Macon'ın basketleriyle giren Galatasaray, rakibini savunmada durdurmakta zorlandı. Motum'un yaptığı top kayıplarının ardından oyundan düşen sarı-kırmızılılar karşısında etkili olmaya devam eden Pınar Karşıyaka, 36. dakikada farkı 20 sayıya (60-80) kadar çıkardı. İzmir ekibi, maçı da 86-74 kazandı.
Pınar Karşıyaka'da Sek Henry'nin 18, Jeffery Raymar Morgan ile Tony Taylor'ın 17'şer sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'da ise Daryl Macon Jr'ın 22, Brock Motum'un ise 21 sayısı kazanmaya yetmedi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı
Galatasaray: Macon 22, Barış Ermiş, Göksenin Köksal 7, Motum 21, Tyus 4, Yiğit Arslan 3, Hunter 14, Williams 3, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz
Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Onuralp Bitim 6, Kennedy 13, M'Baye 12, Morgan 17, Mahir Ağva, Henry 18, Yunus Emre Sonsırma, Nusret Yıldırım, Yalim Olcay 3, Arca Tülüoğlu
1. Periyot: 21-24
Devre: 39-46
3. Periyot: 50-67
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