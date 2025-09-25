Habertürk
        Galatasaray, 7'de 7 için Alanyaspor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 7'de 7 için Alanyaspor'a konuk olacak

        Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 7. hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz deplasmanından üç puanla dönüp hem ligde 7'de 7 yapmak hem de Liverpool maçı öncesi moral kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:38
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü (yarın) Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

          Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        • 2

          Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

          Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.

        • 3

          OSIMHEN DÖNÜYOR

          Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.

          Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.

        • 4

          YUNUS SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

          Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta rakiplerine karşı birer gol kaydetti.

          İlk olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında gol atan Yunus, sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında ağları sarstı. Son olarak ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atan Yunus, son 3 karşılaşmasında rakiplerinin filelerini birer kez havalandırmış oldu.

        • 5

          ICARDI'DEN SON 5 LİG MAÇINDA 4 GOL

          Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

          Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.

          Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

          Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.

        • 6

          LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.

          Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.

          Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

        • 7

          LİGDE SON 7 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.

          Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı.

          Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

        • 8

          İLK 6 MAÇTA 18 GOL ATTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.

          İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

          Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.

        • 9

          LIVERPOOL ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşamadan Alanyaspor karşısında 3 puan kazanarak Liverpool maçına moralli bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

        Yazı Boyutu
