Galatasaray, 7'de 7 için Alanyaspor'a konuk olacak

İLK 6 MAÇTA 18 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.