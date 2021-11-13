Galatasaray, milli arada TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Galatasaray'da Diagne hat-trick ile yıldızlaşırken diğer golleri Oğulcan ve Ömer attı. Bursa'ya İsmail ile Acolatse'nin sayıları yetmedi.