Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.

Galatasay ligde bir sonraki hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek, Trabzonspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanda kaldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 46 bin 295 sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.

25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.

65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.