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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 100 - Darüşşafaka Lassa: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 100 - Darüşşafaka Lassa: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti. Galatasaray maçtan 100-82 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:36
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        Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa 100-82 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 8’inci galibiyetini elde etti.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

        GALATASARAY: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7

        DARÜŞŞAFAKA LASSA: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1

        1’İNCİ PERİYOT: 29-21

        DEVRE: 55-55

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-71

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 100-82

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