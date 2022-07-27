Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İtalya temsilcisi ile yaptığı hazırlık maçına ilgi gösterdi. Avusturya ve civar ülkelerde yaşayan yaklaşık üç bin sarı-kırmızılı taraftar, karşılaşma için Innsbruck'taki Tivoli Stadı'na geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sırasında tezahüratlarla takımlarını desteklerken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.