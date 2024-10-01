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        Haberler Gündem İstanbul Galata ve Atatürk köprüsünde bakım çalışması | Son dakika haberleri

        Galata ve Atatürk köprüsünde bakım çalışması

        İstanbul'da Galata ve Atatürk (Unkapanı) köprüleri, gece saatlerinde bakım onarım çalışması nedeniyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Her iki köprü, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 04:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 04:24
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        Galata ve Atatürk köprüsünde bakım çalışması
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi gün içerisinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

        AA'nın haberine göre, çalışma kapsamında Galata Köprüsü saat 01.30-04.30 arası, Atatürk Köprüsü ise saat 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Ekipler, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından her iki köprü yaya ve araç trafiğine açıldı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Galata Köprüsü
        #atatürk köprüsü
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