23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gain Turkey 23 Nisan videosu ile sosyal medyaya damgasını vurdu. "Hepimizin İçinde Çocuk Var" etiketiyle paylaşılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Peki, Gain Turkey sahibi kimdir? İşte, Gain Turkey hakkında detaylar...
GAİN GLOBAL NEDİR?
Gain Global bir girişimci geliştirme platformudur.
Deneyim sahibi kişiler ile bu yönde deneyim kazanmak isteyen ve kendi işlerini kurmak, ancak nereden başlayacaklarını bilemeyen girişimci adaylarını buluşturuyor.
GAİN TURKEY KİMİN?
Gain Turkey'in sahibi, Filli Boya'nın eski sahibi Gözde Akpınar'dır.
GAİN TURKEY'İN SAHİBİ GÖZDE AKPINAR KİMDİR?
Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Filli Boya'nın kurucusu Celal Akpınar'dır. İstanbul'da Saint Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme-İktisat Bölümü'nde tamamladı. Eşzamanlı olarak, Bilgi Üniversitesi'nin sunduğu bir imkânla aynı bölümü İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde de tamamladı.
Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi'nde çalışmaya başladı ve babasının 2005 yılındaki vefatına kadar birlikte 1,5 yıl çalışma imkânı buldu. Babası Celal Akpınar 2005 yılında kanser yüzünden vefat ettiğinde 25 yaşında olan Gözde Akpınar, şirketin yönetimini hemen devralmadı. Şubat 2008'de ilk kez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
Gözde Akpınar, şirketin başına geçtiği günden bu yana sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. 2015 yılında Filli Boya Bilim Kampı projesini hayata geçirdi. 2016 yılında ise Filli Kadın Ustalar adlı proje ile kadınların erkek işi olarak görülen boya sektöründe yer almaları için farklı şehirlerde boyacılık kursları düzenledi
Filli Boya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli reklamında Atatürk vurgusu ve "Burası Türkiye. Özgürüz biz. Özgür insanlarız" söylemi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!