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        Haberler Magazin GAİN'den 'Can Yaman' kararı: 'El Turco'yu platformdan kaldırdılar - Magazin haberleri

        GAİN'den 'Can Yaman' kararı

        Dijital yayın platformu GAİN, 'El Turco'nun başrol oyuncusu Can Yaman'ın açıklamaları nedeniyle diziyi platformundan kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:48
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        GAİN, başrolünde Can Yaman'ın rol aldığı 'El Turco' dizisini platformundan kaldırdığını duyurdu.

        GAİN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurtdışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz. ‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır. Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır. GAİN olarak; bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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        #Can Yaman
        #el turco
        #Gain

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