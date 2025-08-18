Habertürk
        Gabriel Paulista: 3 puanla başlamak önemliydi! - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista: 3 puanla başlamak önemliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 18.08.2025 - 00:39 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:39
        "3 puanla başlamak önemliydi!"
        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "3 PUANLA BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ"

        Tüm takımı tebrik ediyorum. Ligin başına iyi hazırlandık. Büyük bir takımız ve iç sahada başladık. 3 puanla başlamak bizim için önemliydi. Bu maç adına çok mutluyum.

        "İYİ SAVUNMA YAPTIK"

        Topla iyi rakiplere karşı bu şekilde oynamak gerekiyor. Maça iyi hazırlandık ama az zamanımız vardı. Felix de bana çok yardımcı oldu. İyi baskılar yaptık, dönen topları aldık ama bazen rakip, bu baskıdan çıktı ama iyi savunma yaptık. Topun arkasına geçtik ve Rafa ve Tammy de defansif yardıma geldi. Önde kaliteli işler yaptığınızda sonuçlar da bu şekilde pozitif oluyor.

        "RAFA KALİTESİYLE GOLÜ ATTI"

        Bireysel anlamda ben de kendimi geliştirebilirim ve daha iyi olabilirim. Bugün hepimiz iyi maç oynadık. Bu ön alan baskılarından birinde topu kazandık ve topu Rafa'ya verdim. Rafa da kalitesiyle bize galibiyeti getiren golü güzel bir şekilde attı.

