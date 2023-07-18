Gabon nerede, hangi kıtada yer alır? Gabon başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?
Önceleri Fransa'nın bir sömürgesi durumundayken, 1660 yılında bağımsızlığını kazanan ve günümüzde başkanlık sistemi ile yöneltilmekte olan Gabon, Ekvator çizgisinin üzerinde olması sebebiyle oldukça sıcak ve yağışlı bir iklime sahiptir. Sık ormanlarla kaplı olması sebebiyle kerestecilik endüstrisinin de oldukça gelişmiş olduğu Gabon, genel hatları ile düz bir arazi yapısına sahiptir. Bilinen tarihi günümüzden 2500 sene öncesine kadar giden Gabon hangi kıtada yer almaktadır? Gabon başkenti neresidir?
Nüfus yoğunluğu açısından bölgesinin en seyrek ülkelerinden bir tanesi olan Gabon’da nüfusun yaklaşık %60’ını genç nüfus meydana getirmektedir. Peki Gabon nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Gabon bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…
Gabon Nerede?
Gabon hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının orta bölümünde ve Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alan Gabon; doğu ve güneyde Kongo, kuzeyde ise Ekvator Ginesi ve Kamerun ile komşu durumundadır.
Gabon Başkenti
Afrika’nın orta kesimlerinde yer alan bir ülke olan Gabon’un başkenti, Libreville’dir. Gine Körfezi’ne oldukça yakın bir coğrafyanın üzerinde kurulmuş olan bu başkent, Fransızcada “Özgür Şehir” anlamına gelmektedir. Çevre ülkelerinin şehirleri ile kıyaslandığında daha gelişmiş bir kent olduğu göze çarpan bu başkent, sahip olduğu kereste ve gemi inşası sektörleriyle de dikkat çekmektedir. Gabon nüfusunun neredeyse yarısına da ev sahipli yapan Libreville, sahip olduğu uluslararası havalimanı ile Gabon’u tüm dünyaya bağlamaktadır.
Gabon Nüfusu
2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Gabon nüfusu 2 milyon 200 bin kişiden meydana gelmektedir. 40’tan fazla etnik grubun bir arada yaşamakta olduğu Gabon’da nüfusun yaklaşık 40’ını Mpongwe-Fang adı verilen etnik grup oluşturmaktadır. Bunun yanında Mbeteler, Bapunular, Pigmeler ve Batasizler gibi çeşitli etnik unsurların da yaşamakta olduğu Gabon’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Nüfusun %65’i Hristiyanlık inancına mensup olan Gabonlulardan meydana gelirken, ülkede %5’lik bir Müslüman nüfus da yer almaktadır.
Gabon Para Birimi
Gabon’da kullanılan resmi para biriminin adı Orta Afrika frangıdır. Kamerun, Çad, Gabon ve Kongo gibi birçok Orta Afrika ülkesinin de kullanmakta olduğu bu para biriminin kodu XAF’tur.
Gabon Bayrağının Anlamı
1960 tarihinde kabul edilerek kullanılmaya başlanan Gabon bayrağı; yeşil, sarı ve mavi renkten oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan yeşil şerit, ülkenin sahip olduğu gür ormanları, sarı şerit güneşi ve ülkenin tam ortasından geçen Ekvator çizgisini, mavi renk ise ülkenin kıyısının bulunduğu engin denizleri sembolize etmektedir. Tüm bunlara ek olarak Gabon, bayrağında Pan-Afrika renkleri taşımayan nadir Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.
Gabon Şehirleri
İdari açıdan üç bölgeye ayrılmış olan Gabon’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:
Gabon Türkiye Saat Farkı
Gabon ile Türkiye yerel saatleri arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Gabon’dan 2 saat daha ileridedir.