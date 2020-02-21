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Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yaptığı açıklamaya göre, haftasonu dünyanın 20 büyük ekonomisinin (G20) finans liderlerinin buluşacağı toplantıda ana gündem maddesi virüs salgını olacak.

Japonya ve Singapur resesyonun eşiğindeyken, Güney Kore ise bugün yaptığı açıklamada Çin'e olan ihracatının küresel tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı Şubat ayının ilk 20 gününde düştüğünü duyurdu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni teşhis edilen koronavirüs vaka sayısının dün itibarıyla 889 olduğunu ve virüsten kaynaklı ölü sayısının ise 118 daha artarak toplamda 2 bin 236'ya ulaştığını açıkladı.

Yeni enfeksiyonların çoğu, Çin'in kuzeyindeki Shandong ve doğusundaki Zhejiang eyaletlerindeki iki hapishanede teşhis edildi. Şu ana kadar Çin anakarası dışında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu. Güney Kore'nin en büyük dördüncü şehri olan ve 2.5 milyon kişinin yaşadığı Daegu'da ise onlarca kişi koronavirüse yakalandıktan sonra şehir sakinlerinin evlerine kapanmasıyla sokaklar boşaldı.

İRAN'A DA SIÇRADI

Güney Kore'deki yetkililer, salgının bir kilisede yayıldığını açıkladılar. İranlı sağlık yetkilileri ise Kum şehrinde yapılması planlanan tüm dini buluşmaların askıya alınmasını istedi. Kutsal şehirde bu hafta iki kişi koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdikten sonra, dün iki kişi daha koronavirüse yakalandı.