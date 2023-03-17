Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim G İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce G İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler

G ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce G ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Katı, titreşimli ve patlamalı ünsüzlerden bir tanesi olan g harfi; Türk alfabesinin sekizinci harfidir. Birkaç farklı dili dışarıda tutarsak, neredeyse tüm dillerde esas bir ses olarak bulunan g harfi bu özelliği sebebiyle birçok sözcüğün başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, g harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? G ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar yazımızın devamında...

Giriş: 17.03.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
G İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce G İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Türk alfabesinde yer alan harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, düşük dereceli kullanılan harfler arasında yer alan g ile başlayan kelimeler nelerdir? G ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...

G Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde f harfinden sonra ğ harfinden ise önce gelen g harfi ile başlayan, 2000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. 3 harften meydana gelen sözcükler ile 15 harfin yan yana gelmesiyle oluşan sözcüklerden oluşan bu kelimelerin, 3, 4 ve 5 harften meydana gelenleri ise şu şekildedir:

G ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede g harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 70’in üzerindedir. Şimdi gelin, bu kelimelerin neler olduğunu hep birlikte inceleyelim:

  • gabi, gacı, gaga, gahi, gaip, gala, gale, gali, gama, gang, gani, gard, gark, garp, gasp, gato, gaye, gayr, gayz, gaza, gazi, gebe, gece, geçe, geda, gele, gemi, genç, gene, geri, getr, gezi, gıda, gıgı, gına, gırt, gibi, gidi, gine, gişe, golf, gonk, göce, göçü, göle, gömü, gönç, göre, görk, görü, göze, gram, grek, gren, gres, grev, gril, grip, grup, guaj, gurk, guru, guşa, güce, gücü, güdü, güme, günü, güre, gürz.

G İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

G harfi ile başlayan yaklaşık 200 kadar kelime arasından öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • gabon, gadir, gafil, gafur, gaile, galat, galip, galiz, galon, galop, galoş, gamlı, gamze, garaj, garbi, garip, gavur, gayda, gayet, gayrı, gayri, gazap, gazel, gazlı, gazoz, geçen, geçer, geçim, geçiş, geçit, geçme, gedik, gediz, gelin, gelir, geliş, geniş, geniz, gerçi, gereç, gerek, geyik, geziş, gezme, gıcık, gıcır, gıdık, gıpta, gırla, gıyap, gider, gidiş, giriş, girme, gitar, gitme, gitti, giyim, gizem, gizil, gizli, gotik, göbek, göbel, göğüs, gökçe, gölet, görev, görgü, görme, gurme, gurup, güdüm, güfte, güğüm, gülcü, güleç, gümüş, günah, gürcü, güreş, gürsu, güruh, güven, güvez, güzaf, güzel.

G İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede g ile başlayan ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 200’ün üzerindedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiğimiz kelimeleri aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz:

  • gaddar, gaffar, gaflet, gagalı, galebe, galiba, galyot, galyum, gamalı, gammaz, gamsız, ganalı, garibe, garpçı, garplı, garson, gaspçı, gassal, gazsız, gececi, geceki, geçeli, gazsız, gececi, geceki, geçeli, gelgel, gelgit, gelmek, gerçek, gerdan, gerdek, gevrek, gevşek, gezgin, gezici, gıdalı, gırgır, gıyabi, gıybet, girdap, girgin, girift, girmek, gitmek, golsüz, gondol, göçücü, gökçek, gömlek, gömmek, gömülü, gönder, göreli, görkem, görsel, görücü, götürü, gözlem, gözlük, gözsüz, gurbet, güçlük, güllaç, güllük, gülmek, gündem, gündeş, gündüz, gürbüz, gürgen, güvela, güvenç, güveyi, güzide.

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede g ile başlayan kelimelerin sayısı 9000’in üzerindedir. Bu kelimelerden bazıları ise şu şekildedir:

  • Gasoline: Benzin
  • Grass: Çimen
  • Grey: Gri
  • Girl: Kız
  • Gentle: Nazik
  • Grave: Mezar
  • Glad: Memnun
  • Generation: Nesil
  • Grape: Üzüm
  • Gum: Sakız
  • Gun: Silah
  • Gain: Kazanmak
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ç ile başlayan kelimeler
Ç ile başlayan kelimeler
Sele kapılan kızını tutup ağaca sarıldı!
Sele kapılan kızını tutup ağaca sarıldı!
C ile başlayan kelimeler
C ile başlayan kelimeler
B ile başlayan kelimeler
B ile başlayan kelimeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.