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        Haberler Ekonomi Emlak Fuzul Topraktan'ın Ispartakule projesi tanıtıldı - Emlak Haberleri

        Fuzul Topraktan'ın Ispartakule projesi tanıtıldı

        Fuzul Holding'in markası Fuzul Topraktan'ın yeni projesi Ispartakule'nin 332 konutluk arsa payının satışa sunulduğu lansman toplantısı gerçekleştirildi. Projenin yüzde 70'inin iki saat içinde satıldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:01
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        Fuzul Topraktan'ın Ispartakule projesi tanıtıldı
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        Fuzul Holding’in iştiraklerinden biri olan Fuzul Topraktan, yeni projesi Ispartakule’nin lansmanını gerçekleştirdi.

        Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesinde iki saat içinde projenin yüzde 70’inin satışının gerçekleştirildiği açıklandı.

        1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

        Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Ülkemizde konut fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde vatandaşlarımızın konut ediniminin oldukça zorlaştığını sektörünün bir temsilcisi olarak yakından biliyoruz. Fuzul Topraktan şirketimizle de ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istedik. Anadolu’da insanlar önce evinin toprağını alırdı daha sonra ise inşaatına başlardı. Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak 30 yılı aşkın gayrimenkul sektörü tecrübemizden aldığımız güven ve bilgi birikimiyle Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk. Henüz yolun başında olsak da sektörün dinamiklerini çok iyi biliyor ve yatırımcıların ihtiyacını analiz edebiliyoruz. Bu alandaki tecrübemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gördüğümüz yoğun ilginin de bu konuda doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

        "YATIRIM POTANSİYELİ YÜKSEK BÖLGELER İLE YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

        Arsa projelerinde özellikle ülkemizde yatırım değeri ve gelişme potansiyeli en fazla olan yerlere öncelik verdiklerini belirten Akbal, "İlk etapta Marmara bölgesinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Şu sıralar Ispartakule gibi yatırım potansiyeli yüksek bölgeler ile yakından ilgileniyoruz. İlerleyen zamanda ise tüm Türkiye’de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir yatırım yapmayı, üretmeyi adeta DNA’sına kazımış bir şirket olarak, ülkemize, faaliyet gösterdiğimiz bölgeye ve yatırımcılarımıza değer kazandırma misyonuyla çalışmaya devam edeceğiz ’’şeklinde konuştu.

        Ispartakule projesinin inşaatının sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlaması planlanıyor. Daire seçeneklerinden yararlanmak isteyenler için ise inşaat maliyeti için peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sunuluyor. Dairelerin tesliminin ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacağı belirtildi.

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