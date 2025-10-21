Habertürk
        Futbolun parlayan yıldızı: Fas!

        Futbolun parlayan yıldızı: Fas!

        FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-0 yenerek şampiyon olan Fas dünya futboluna damga vurdu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas bu başarısının tesadüf eseri olmadığını ispatlamış durumda. Erkek futbolunun yanı sıra kadın futbolunu da önemseyen Fas, kadınlar futboluna da yaptığı yatırımın karşılığını son iki Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda almış gözüküyor. 2022 ve 2024 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselerek ülkesini sevindiren Fas Kadın Milli Futbol Takımı, ev sahibi olacağı 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:28
        • 1

          FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-0 yenerek şampiyon olan Fas, futboldaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

          Şili'de gerçekleştirilen final maçında Portekiz ekibi Famalicao'nun formasını giyen Yassir Zabiri'nin iki golüyle galip gelen Fas, 2009'daki turnuvanın şampiyonu Gana'nın ardından kupaya uzanan ikinci Afrika ülkesi oldu.

        • 2

          2025 Afrika Uluslar Kupası ve İspanya ve Portekiz ile beraber 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fas, futbolu ülkenin uluslararası imajına katkı ve özellikle futbolu seven insanların beklentilerini karşılama aracı olarak görüyor.

          Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısıyla ülke futbolunun uluslararası arenada olumlu anlamda tartışılır olduğu Fas, yarı finale yükselen ilk Afrika ve ilk Arap ülkesi olmuştu.

          Fas'ın başarısı aslında ülkenin geçmişte futbola yaptığı yatırımlarda saklı.

          Ülkenin en büyük 5 şehri olan Kazablanka, Tanca, Agadir, Marakeş ve Rabat'a stadyumları yenileyen veya yıkıp sıfırdan tekrar yapan Fas, yıllar önce başlattığı tesisleşme hamlesinin meyvelerini toplamaya başladı.

        • 3

          ALTYAPI VE TESİSLEŞME

          Fas Krallığı, 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yardımcı olan plan ve projelerde somutlaştırarak bugüne kadar demiryollarına 8,7 milyar dolarlık yatırım yaptı.

          Yeni stadyumların geliştirilmesi ve inşasına daha fazla yatırım ayrıldı.

          Örneğin İsmini tarihin en önemli gezginlerinden İbn-i Batuta'dan alan, Fas'ın en büyük stadyumlarından biri olan ve 2011 yılında 45.000 seyirci kapasitesiyle açılan İbni Batuta Stadı, yenilenerek oturma kapasitesi 75 bin seyirciye çıkarıldı.

        • 4

          Profesyonel kulüpler ve milli takımlar, genç futbolcuları keşfetmek, eğitmek ve geliştirmek için ise 2009'da Kral Muhammed VI Futbol Akademisi kuruldu. Akademinin açılışı 2010 yılında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yapıldı.

          Fas'ın neredeyse her şehrinde akademiler, eğitim merkezleri, spor tesisleri bulunuyor. Erkek ve kız çocuklarına futbol kariyerine devam edebilmeleri için önemli eğitim bursları veriliyor.

          700'den fazla Faslı futbolcunun yurt dışında, Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy göstermesi ve son yıllardaki uluslararası başarılar, yapılan yatırımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

        • 5

          Ülkede futbol, sadece erkeklerin değil kadınların ilk tercihi ettiği spor dalı olarak yerini alıyor.

          Erkek futbolunun yanı sıra kadın futbolunu da önemseyen Fas, kadınlar futboluna da yaptığı yatırımın karşılığını son iki Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda almış gözüküyor.

          2022 ve 2024 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselerek ülkesini sevindiren Fas Kadın Milli Futbol Takımı, ev sahibi olacağı 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

        • 6

          HEDEF A MİLLİ DÜZEYİNDEKİ BİR TURNUVADA KUPA KALDIRMAK

          2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas bu başarısının tesadüf eseri olmadığını ispatlamış durumda.

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynadığı 8 maçtan 8 galibiyet alan Fas, grubundaki en yakın rakibi Nijer'e 9 puan fark atmayı başardı.

          Grubundan lider çıkarak Dünya Kupası'na direk katılma hakkı kazanan Fas, milli rakım teknik direktörü Walid Regragui'nin liderliğinde yeni başarıla imza atmak istiyor.

        • 7

          2030 DÜNYA KUPASI 3 KITADA 6 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

          Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

          Organizasyonun, başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir'de düzenlenmesi planlanıyor.

          2030 Dünya Kupası kapsamında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak.

          Turnuvanın ilk maçları, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine Güney Amerika'da, geri kalan karşılaşmalar ise İspanya, Fas ve Portekiz’de yapılacak.

