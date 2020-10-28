Ofspor’dan yapılan yazılı açıklamada, takımda daha önce yapılan testte dörder personel ve futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 2 personel ve 12 futbolcuda da Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi.

Toplam 6 personel ile 16 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ligde yarınki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 2 Kasım Pazartesi günkü Çankaya FK maçlarının ertelendiği kaydedildi.